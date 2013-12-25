《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月25日

*工商时报：

--继上海自贸区于今年9月挂牌后，大陆各地积极争抢成为第二个自贸区。据上海证券报报导，由广东、香港和澳门组成的〞粤港澳自贸区〞方案，已于本月中旬上报大陆国务院，近期可望获得审批。

--主管机关明年元月起将要求境外基金中的衍生性金融商品比重，凡是超过标准者，除了申请特案核准或调整基金衍生性投资部位，否则一律会被要求下架，法人指出，第一波受到影响的主要是境外可转债基金，目前至少已有四档境外可转债基金申请下架。

*经济日报：

--新光金 子公司新光人寿昨日董事会通过，授权不动产投资小组，可在200亿台币额度内，洽谈购买北京、东京、伦敦三地的投资用不动产，规划单一物件投入金额60亿台币、投资报酬率设定在4.5%以上。

--内政部营建署上午举行〞航空城计画审议会〞，因反对者进场与官员发生冲突，会议无法进行，内政部政次萧家淇宣布散会，择期再议。

--美国量化宽松（QE）政策退场在即，手拥6兆(万亿)台币资金部位的中华邮政，将大幅调整资金运用策略。据了解，为因应此一国际经济因素的转变，有绿巨人之称市场金主中华邮政，股、债投资策略都将翻修，尤其是将积极加码投资股市。目前中华邮政投入股市余额约1,000亿台币，可投资上限为1,800亿元，最大加码空间上看800亿元，中华邮政将更积极加码并进行波段操作。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。