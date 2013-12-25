中美贸易：美国敦促中国加快实施改革计划，进一步开放国内市场

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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USTR最近在盘点中国的WTO义务履行情况时特别对侵犯知识产权表示担忧，问题包括侵犯版权和盗版，美国企业每年在版税和营收方面损失达数以十亿美元计。
美国方面还担心窃取商业机密的行为，中国企业或是有这方面行为，或是从中受益，而现行法律保护条款的执行不严，也意味着许多受害者无法提出正式索赔。
“如果双方讨论不能解决关键性问题，美方仍准备对此采取其他类型的行动，包括在必要时向WTO申请争端仲裁，”USTR在2013年针对中国提出的仲裁案有七宗仍在处理当中。
报告强调的其他未解决关键问题还包括中国对稀土等原材料的出口限制以及对美国牛肉的进口限制。两国均表示力争在2014年7月之前取消。
中国于12年前加入WTO，是美国最大的农产品出口市场，2013年出口额超过250亿美元，但USTR称中国仍是“全球农产品主要市场中透明度最低、最难以预测的市场”。
USTR对中国的期望包括：降低市场准入壁垒、提高透明度、减少歧视、国营公司与其它企业在公平环境下竞争以及加强法制体系。
欲浏览USTR报告，请点选： here (完)
(编译/审校 侯向明/郑茵/张荻)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。