新债招标：国开行三和五年增发债收益率低于预期，一年略高--业内人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京12月25日 - 业内人士周三透露，中国国家开发银行 稍早招标的一、三和五年期固息增发债中，一年增发债中标收益率为5.4567%，稍高于此前5.44%的预测均值。
此外，三年和五年增发债中标收益率分别为5.7316%和5.7460%，均低于5.75%和5.79%的预期均值。
业内人士并透露，上述三期债投标倍数分别为2.14倍、2.07倍和2.06倍。
国开行另外两期七年和10年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对七年品种的预测均值为5.80%。另据业内人士透露，以数量招标的10年期固息增发债，收益率为5.6960%。
国开行周二公告称，根据当前市场形势，将今日增发的43-47期金融债部分品种发行量做出调整：调整后一年期不超50亿元(此前为不超30亿元)；10年期首场数量招标不超10亿元，首场招标结束后，国开行有权根据认购情况决定追加发行至多6亿元的当期债券。
今日具体发行条款如下：
第43、44、45、46、47期增发债
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发行上限 1年50亿元、3/5年80亿元，7年60亿元，10年首场招标10亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 12月25日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/3/5/7年单一价格(荷兰式)招标；10年数量招标
缴款日 1/3/5/7年2014年1月8日；10年12月27日
起息日 10月24日
分销期 1/3/5/7年：2013年12月26日-2014年1月8日
10年：2013年12月26日-2013年12月27日
上市日 1年：2014年1月10日
3/5/7年：2014年1月14日
10年：2014年1月3日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。