新债招标：国开行三和五年增发债收益率低于预期，一年略高--业内人士

路透北京12月25日 - 业内人士周三透露，中国国家开发银行 稍早招标的一、三和五年期固息增发债中，一年增发债中标收益率为5.4567%，稍高于此前5.44%的预测均值。

此外，三年和五年增发债中标收益率分别为5.7316%和5.7460%，均低于5.75%和5.79%的预期均值。

业内人士并透露，上述三期债投标倍数分别为2.14倍、2.07倍和2.06倍。

国开行另外两期七年和10年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对七年品种的预测均值为5.80%。另据业内人士透露，以数量招标的10年期固息增发债，收益率为5.6960%。

国开行周二公告称，根据当前市场形势，将今日增发的43-47期金融债部分品种发行量做出调整：调整后一年期不超50亿元(此前为不超30亿元)；10年期首场数量招标不超10亿元，首场招标结束后，国开行有权根据认购情况决定追加发行至多6亿元的当期债券。

今日具体发行条款如下：

第43、44、45、46、47期增发债

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发行上限 1年50亿元、3/5年80亿元，7年60亿元，10年首场招标10亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 12月25日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/3/5/7年单一价格(荷兰式)招标；10年数量招标

缴款日 1/3/5/7年2014年1月8日；10年12月27日

起息日 10月24日

分销期 1/3/5/7年：2013年12月26日-2014年1月8日

10年：2013年12月26日-2013年12月27日

上市日 1年：2014年1月10日

3/5/7年：2014年1月14日

10年：2014年1月3日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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