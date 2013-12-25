《台湾重要政经日程》--12月25日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
===================今日重要政经消息=============================
12/25(三)
--10:00 台经院11月景气动向记者会。
--10:30 元大宝华综合经济研究院举办2014年台湾经济展望记者会。
--13:30 民进党中常会。
--14:00 国民党中常会。
--16:10 央行公布11月M2年增率，10月为5.99%。
--16:30 高雄区国税局例行记者会。
==================================================================
12/26(四)
--12:20 央行代财政部标售364天期国库券，预计金额350亿台币，27日发行。
--17:00 台湾央行召开第四季理监事会议，宣布利率决定，重贴现率现为1.875%。
12/27(五)
--资策会2014高科技产业十大趋势研讨会。
2014年
1/1(三)
--元旦金融市场休市一日。
1/3(五)
--12:00 证交所年终纪者会。
1/6(一)
--16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,155.59亿美元。
--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数，上月为年增0.67%。
1/7(二)
--16:00 财政部公布12月出口金额，11月为较去年同期持平。
1/20(一)
--16:00 经济部公布12月外销订单金额年变动率，上月为增0.8%。
1/22(三)
--8:30 主计总处公布12月季调失业率，上月为4.15%。
1/23(四)
--16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月年减0.12%。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/20(四)
--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。