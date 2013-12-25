日本能源：四家日企称将整合LPG趸售业务，打造国内最大LPG经销商

路透东京12月24日 - 日本企业Cosmo Oil 、昭和壳牌石油 、东燃通用石油 和住友商事 周二表示，他们计划整合其液化石油气(LPG)趸售和进口业务，以打造日本最大的液化石油气经销商。

这是日本企业重组能源领域的又一案例，目的在提升成本效益，并提高议价能力，帮助降低采购成本。周二的这份声明证实了日本经济新闻上周末的相关报导。

“通过整合我们的LPG配销、采购和海外交易业务，我们将能够提升成本效益，扩大采购网，”昭和壳牌石油总经理Hiroshi Tomita在记者会上表示。

上述三家油品经销商和一家商社将开始讨论整合细节，争取在明年4-6月签署协议，并于10-12月作为一个新的实体开始运作。

整合后的新公司估计年营收4,000亿日圆(38.5亿美元)，销售量达360万吨。新公司在当地LPG市场将占据约25%的份额，超过目前排名第一的经销商Eneos Globe Corp，该公司是吉坤日矿日石能源、三井物产 和丸红 的合资公司。