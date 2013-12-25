《中国报摘》--其他报纸重要消息12月25日

**上海证券报**

--券商预计，中国首批非试点园区企业或可在明年1月在新三板挂牌，数量在百家以上。

--消息称，阿里巴巴 旗下阿里云正在筹划进军海外公有云服务市场，表明全球云服务市场已进入起爆期。

--首只“券商基金”破茧而出。东方证券资产管理公司公告称，旗下东方红新动力混合基金将于12月30日起通过工商银行 、东方证券等渠道全国发售。

**每日经济新闻**

--国家发改委数据显示，相比于艰难的2012年，钢铁业已初步扭转颓势，今年前10月利润为1,570亿元人民币，增长近四成。

**证券时报**

--方正证券 称，拟通过向民族证券股东非公开发行股份方式购买民族证券100%股权。

--广州市国资整合“升级版”改革文件正在草拟，将于近期召开专家小范围讨论实施方案。在方案敲定之后，广州市政府将出台类似于上海国资国企改革“二十条”意见的文件。

--上海联合产权交易所披露，绿地集团增资扩股项目中，出资22.5亿元的宁波汇盛聚智合伙人汇添富基金，成为绿地新股东。至此，汇添富基金成为业内首家参与国企改制的公募基金。

**21世纪经济报 道**

--数据显示，12月前三周，工、农 、中 、建 四大行新增存款约-950亿元，在月初数千亿存款流出后有所回流。

--知情人士透露，上海银行内部已拟定一份定向增发投资者名单，上港集团 可能跻身上海银行前五大股东，定向增发价暂定为13.9元/股。

--兴业银行 发行的一款非保本的理财产品，期限为96天，预期年化收益率高达7.6%，刷新短期银行理财产品收益率在6月末创下的新记录。

**金融时报**

--光大银行 获得中国金融期货交易所期货保证金存管银行资格，成为首批获得该项业务资格的股份制银行之一。(完)