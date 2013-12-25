中国人事：国资委网站显示张毅出任国资委主任一职，接替蒋洁敏

根据该网站公布的简历，张毅于1950年8月出生在黑龙江北安，毕业于东北林学院林业经济系林业经营管理干部专修科，大专学历，高级政工师。是中共第十五届、十六届中央纪委委员，中共第十七届中央纪委委员、常委、副书记。曾在黑龙江，河北，宁夏等地担任要职。