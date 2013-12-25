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亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 09:27 BJT

中国人事：国资委网站显示张毅出任国资委主任一职，接替蒋洁敏

路透北京12月25日 - 中国国有资产管理委员会网站显示，现年63岁并于今年3月出任国务院国资委党委书记、副主任的张毅已接替蒋洁敏，成为国资委第四任主任。

根据该网站公布的简历，张毅于1950年8月出生在黑龙江北安，毕业于东北林学院林业经济系林业经营管理干部专修科，大专学历，高级政工师。是中共第十五届、十六届中央纪委委员，中共第十七届中央纪委委员、常委、副书记。曾在黑龙江，河北，宁夏等地担任要职。

国资委前任主任蒋洁敏在今年3月上任后，因涉嫌严重违纪已于今年9月被免去其领导职务。蒋洁敏此前曾任中石油 董事长及董事职务，之后出任国资委主任及中共第十八届中央委员会委员 。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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