全球投资：新加坡政府投资公司收购黑石集团所持伦敦地产权益

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透伦敦12月24日 - 周二，新加坡政府投资公司(GIC)成为British Land 在伦敦Broadgate办公和零售综合地产的新合作伙伴。GIC以约17亿英镑(28亿美元)买下了美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通) 所持该地产的全部产权。
此前黑石集团与British Land拥有Broadgate地产的等额股权。该地产在伦敦城金融区中占地30英亩，其租户包括瑞银集团(UBS) 。British Land是英国第二大上市开发商，仅次于Land Securities 。
路透在8月曾报导，黑石集团计划以超过17亿英镑的价格向一家主权财富基金出售所持股权。一位知情人士周二称，此次交易接近该价格。
British Land表示，希望通过与GIC的合资扩大该地产的吸引力，从纯粹的金融城发展为创意和科技公司基地。这些公司传统上驻扎在东伦敦。
该地产目前包括16幢独立建筑。
“我们面临着很重要的机遇，将Broadgate从传统型的城区办公物业发展为充满活力的多用途园区，不仅为伦敦城地区，也为东部和北部的新兴地区服务，”British Land办公室主管Tim Roberts表示。(完) (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。