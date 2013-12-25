全球投资：新加坡政府投资公司收购黑石集团所持伦敦地产权益

路透伦敦12月24日 - 周二，新加坡政府投资公司(GIC)成为British Land 在伦敦Broadgate办公和零售综合地产的新合作伙伴。GIC以约17亿英镑(28亿美元)买下了美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通) 所持该地产的全部产权。

此前黑石集团与British Land拥有Broadgate地产的等额股权。该地产在伦敦城金融区中占地30英亩，其租户包括瑞银集团(UBS) 。British Land是英国第二大上市开发商，仅次于Land Securities 。

路透在8月曾报导，黑石集团计划以超过17亿英镑的价格向一家主权财富基金出售所持股权。一位知情人士周二称，此次交易接近该价格。

British Land表示，希望通过与GIC的合资扩大该地产的吸引力，从纯粹的金融城发展为创意和科技公司基地。这些公司传统上驻扎在东伦敦。

该地产目前包括16幢独立建筑。

“我们面临着很重要的机遇，将Broadgate从传统型的城区办公物业发展为充满活力的多用途园区，不仅为伦敦城地区，也为东部和北部的新兴地区服务，”British Land办公室主管Tim Roberts表示。(完) (编译 朱晓军；审校 王兴亚)