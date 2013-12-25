新债招标：国开行数量招标的10年固息增发债收益率5.6960%--业内人士

该期增发债原计划发行规模为不超30亿元人民币，但周二国开行公告称，根据当前市场形势，将今日增发的43-47期金融债部分品种发行量做出调整：调整后一年期不超50亿元(此前为不超30亿元)；10年期首场数量招标不超10亿元，首场招标结束后，国开行有权根据认购情况决定追加发行至多6亿元的当期债券。