新债招标：国开行数量招标的10年固息增发债收益率5.6960%--业内人士

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京12月25日 - 业内人士周三透露，中国国家开发银行 上午将数量招标的10年期固息增发债，收益率为5.6960%。
该期增发债原计划发行规模为不超30亿元人民币，但周二国开行公告称，根据当前市场形势，将今日增发的43-47期金融债部分品种发行量做出调整：调整后一年期不超50亿元(此前为不超30亿元)；10年期首场数量招标不超10亿元，首场招标结束后，国开行有权根据认购情况决定追加发行至多6亿元的当期债券。
此外，今日上午国开行还将增发今年第43-46期固息债，期限分别为1/3/5/7年，对应的市场预测均值为5.44%、5.75%、5.79%、5.80%。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。