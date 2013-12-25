台湾汇市：台币实质汇价盘初持稳，假期因素市场较淡静

路透台北12月25日 - 台币兑美元 周三盘初实质汇价持平。韩、港因圣诞假期休市，台北汇市盘初交易较为清淡，实质需求交易不算多。

交易员表示，盘初出口商在近30元的价位抛汇，进口商也稍有承接。整体而言，今日汇市交易因假期因素较为淡静。

〞出口商就挂价，..FED(美联储)缩减宽松之后，原来想买(美元)的都出来买了。〞一位本地小型银行交易员说。

她并认为，时近年底，目前现汇价位也来到近30元的价位，年底收年线时央行应会促贬台币令其收在30元以上，以利出口商的作帐行情。

交易员预估，今日成交区间料在29.95-30.00。早盘台币兑美元的成交区间在29.97-30.00，上日的实质交易区间在29.98-30.00。

全球汇市，美元周三在极度淡静的交投中走扬，大多数市场因圣诞假期而休市，投资者消化了支持美联储开始缩减刺激决定的乐观美国经济数据。

当地时间10:09，交易员观察市场最新动态：

--台股 盘中升0.24%报8,471.18点。

--台币兑美元 升4.6分报29.993。

交易员预测今日集中交易区间：

--29.95-30.00

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