中国新债：国开行周五将在上交所发至多120亿证金债，期限两年和五年

路透上海12月25日 - 中国国家开发银行 周三公告称，将于本周五(27日)在上海证券交易所试点发行首批政策性金融债，期限两年和五年期，发行总量分别不超过80亿元和40亿元人民币。

路透上周即引述四位消息人士称，国开行拟于27日在上交所试点发债，包括两年和五年期固息债两个品种。这意味中国交易所债市即将迎来首只政策性金融债。

刊登在上证所公告显示，该两期债将采用单一利率（荷兰式）招标方式。投标人可在一定数量标位内进行不连续投标，各品种标位区间设置由发行人在招投标开始前公布。本次发行各期债券不设立基本承销量。国开行并对本次发行各期债券保留增发权利。

公告并称，此次发行各期债券在上交所集中竞价系统上市交易，证券代码分别为018001和018002；两年期基本承销费率为0.05%，五年期基本承销费率为0.10%。

该两期债将于12月27日10:00-11:00招标，分销期为2013年12月30日-2014年1月3日，2014年1月3日缴款，1月7日上市交易。

此前，上交所就国开行试点公开发行金融债刊登通知称，国开债确定发行价格、利率或利差后，部分向公众投资者直接发行的，该所技术系统提供网上发行服务，在确定时间内接受投资者认购申报。 (完)

参看详情，可点选上海证券交易所 here (发稿 吴芳; 审校 张喜良)