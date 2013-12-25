中国新债：国开行周五将在上交所发至多120亿证金债，期限两年和五年

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海12月25日 - 中国国家开发银行 周三公告称，将于本周五(27日)在上海证券交易所试点发行首批政策性金融债，期限两年和五年期，发行总量分别不超过80亿元和40亿元人民币。
路透上周即引述四位消息人士称，国开行拟于27日在上交所试点发债，包括两年和五年期固息债两个品种。这意味中国交易所债市即将迎来首只政策性金融债。
刊登在上证所公告显示，该两期债将采用单一利率（荷兰式）招标方式。投标人可在一定数量标位内进行不连续投标，各品种标位区间设置由发行人在招投标开始前公布。本次发行各期债券不设立基本承销量。国开行并对本次发行各期债券保留增发权利。
公告并称，此次发行各期债券在上交所集中竞价系统上市交易，证券代码分别为018001和018002；两年期基本承销费率为0.05%，五年期基本承销费率为0.10%。
该两期债将于12月27日10:00-11:00招标，分销期为2013年12月30日-2014年1月3日，2014年1月3日缴款，1月7日上市交易。
此前，上交所就国开行试点公开发行金融债刊登通知称，国开债确定发行价格、利率或利差后，部分向公众投资者直接发行的，该所技术系统提供网上发行服务，在确定时间内接受投资者认购申报。 (完)
参看详情，可点选上海证券交易所 here (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。