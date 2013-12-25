美国基金：12月18日止当周美国债券型共同基金流出资金81亿美元--ICI

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透纽约12月24日 - 美国投资公司协会(ICI)周二公布，截至12月18日当周，美国债券型共同基金流出资金81亿美元，因担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激将会打压债券价格。
根据ICI的数据，该周的资金流出量为8月底以来最大，而且也是连续第12周流出。
美联储在12月18日两日会议结束时宣布决定每月购债规模缩减100亿美元，降为750亿美元。在该项宣布前，资金已大量流出。
ICI数据显示，投资人在6月初开始将资金撤出债券型基金，因担心美联储缩减购债规模将导致利率飙升，进而损及债券价格。
投资人在该周并自主要以美股为主的基金中撤走27亿美元，为连续第四周撤资，但规模不及前一周的约46亿美元。
同时，以美国以外企业公司股票为主的基金，则持续吸引新的买需，流入资金31亿美元。ICI数据显示，这类基金自5月开始以来每周都有新的投资资金流入。
混合型基金(可以投资股票和固定收入证券)吸引了4.83亿美元的新资金，低于前一周的8.77亿美元，但仍为连续第11周有资金流入。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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