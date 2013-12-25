基金产业：私募股权公司KKR募得15亿美元的首笔房地产基金

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透12月24日 - 私募股权公司KKR & Co 周二称，已经募得一笔15亿美元的房地产基金。这是该公司首个房地产业专门投资基金。随着美国经济温和复苏，房地产业也呈现出反弹走势。
随着美国各行业在衰退后逐步恢复雇佣，投资者希望把握商业地产需求增长的机遇。仲量联行 预计，2014年全球商业地产投资额将同比增长10%至5,500亿美元，其中大量增长来自美国。
KKR表示，这笔称作KKR Real Estate Partners Americas的初始基金将用于在北美和西欧投资。投资者向该基金投入12亿美元，其余资金源自KKR员工及其专业金融公司KKR Financial Holdings 。(完) (编译 朱晓军；审校 张荻)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选