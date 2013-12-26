专栏节选：押联准会赢！--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月26日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 「别与联准会对作！」自美国实施第一轮量化宽松货币政策（ＱＥ）以来，美股已涨逾一倍；如今，联准会开始缩减ＱＥ，美股会要跌了吗？

许多人强调，联准会于五月暗示将缩减ＱＥ，只是减少购债规模，并不是政策的反转，因此没啥好担心的。这个看法不对。如果经济已经习惯依赖某种程度的货币刺激，才能维持特定的成长率，那么就某种程度而言，刺激程度缩小，必将造成负面冲击。

再者，是货币乘数的瓦解，换个说法，就是人们不愿将现金拿来消费或投资；因为民众欠缺安全感和信心，只想把现金放在保守稳当的银行里。货币在银行体系里不流通，经济便无法得到刺激。此外，银行也与消费者一样，都是风险规避者，也不愿积极放款。银行紧缩银根和消费者信心低落，对经济的冲击，大过联准会多次的宽松手段；钱发得虽多，但却都滞留在金融机构手里，当然发挥不了「乘数效应」。于是，联准会挹注数以千亿美元计的资金，却未造成多数人担忧的通膨。

如今，就在联准会结束ＱＥ的前夕，已经跌了一年的黄金，也失去最后反扑的机会。本月联准会宣布缩减ＱＥ第一步当天，美股大涨的唯一原因，是ＱＥ缩减的冲击，早在五月初次讨论时便已反映在股价上了。这正是典型的「卖在谣言四起时，买在真相出炉后」（sell on the rumor, buy on the fact）。

但这并不表示市场乐见ＱＥ缩减，只能说，联准会第一波的缩减「宣布」，终于结束了。假如联准会在未来每两个月召开的会议中，都宣布ＱＥ３规模缩减一百亿美元，那么到了明年此时，ＱＥ３就将完全退场了。

根据过去经验，当联准会宽松货币政策反转期间，股市会在前三至四波的升息期间持续上涨，之后才会步入空头。尽管现阶段只是ＱＥ缩减，还没到「升息」的地步，但是利率上升将会出现在长天期的殖利率曲线上头。而陡峭的殖利率曲线，被视为刺激的环境──短天期利率较低，长天期较高，因而支借短期借款，投资利率较高的长天期债券，成为稳当的买卖。这样的结构，将提高银行长天期放款的利息收入，进而鼓励他们积极放款，刺激经济成长。

因此，认为缩减ＱＥ没问题，因为缩减并非紧缩的看法，是不正确的，这就是紧缩，至少以经济的边际效益来说，确是如此。然而，联准会应是评估过风险，有把握经济已复元到足以拔管、脱离加护病房，并开始迈步向前的条件。

我们要观察的关键数据是放款成长，以及货币乘数；这两项数据已经盘底多时，联准会决定放手一搏。如果真的押对边了，那么，二○一四年应该会是一个好年冬！(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。