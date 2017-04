专栏节选：押联准会赢！--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月26日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 「别与联准会对作!」自美国实施第一轮量化宽松货币政策(QE)以来,美股已涨逾一倍;如今,联准会开始缩减QE,美股会要跌了吗?

许多人强调,联准会于五月暗示将缩减QE,只是减少购债规模,并不是政策的反转,因此没啥好担心的。这个看法不对。如果经济已经习惯依赖某种程度的货币刺激,才能维持特定的成长率,那么就某种程度而言,刺激程度缩小,必将造成负面冲击。

再者,是货币乘数的瓦解,换个说法,就是人们不愿将现金拿来消费或投资;因为民众欠缺安全感和信心,只想把现金放在保守稳当的银行里。货币在银行体系里不流通,经济便无法得到刺激。此外,银行也与消费者一样,都是风险规避者,也不愿积极放款。银行紧缩银根和消费者信心低落,对经济的冲击,大过联准会多次的宽松手段;钱发得虽多,但却都滞留在金融机构手里,当然发挥不了「乘数效应」。于是,联准会挹注数以千亿美元计的资金,却未造成多数人担忧的通膨。

如今,就在联准会结束QE的前夕,已经跌了一年的黄金,也失去最后反扑的机会。本月联准会宣布缩减QE第一步当天,美股大涨的唯一原因,是QE缩减的冲击,早在五月初次讨论时便已反映在股价上了。这正是典型的「卖在谣言四起时,买在真相出炉后」(sell on the rumor, buy on the fact)。

但这并不表示市场乐见QE缩减,只能说,联准会第一波的缩减「宣布」,终于结束了。假如联准会在未来每两个月召开的会议中,都宣布QE3规模缩减一百亿美元,那么到了明年此时,QE3就将完全退场了。

根据过去经验,当联准会宽松货币政策反转期间,股市会在前三至四波的升息期间持续上涨,之后才会步入空头。尽管现阶段只是QE缩减,还没到「升息」的地步,但是利率上升将会出现在长天期的殖利率曲线上头。而陡峭的殖利率曲线,被视为刺激的环境──短天期利率较低,长天期较高,因而支借短期借款,投资利率较高的长天期债券,成为稳当的买卖。这样的结构,将提高银行长天期放款的利息收入,进而鼓励他们积极放款,刺激经济成长。

因此,认为缩减QE没问题,因为缩减并非紧缩的看法,是不正确的,这就是紧缩,至少以经济的边际效益来说,确是如此。然而,联准会应是评估过风险,有把握经济已复元到足以拔管、脱离加护病房,并开始迈步向前的条件。

我们要观察的关键数据是放款成长,以及货币乘数;这两项数据已经盘底多时,联准会决定放手一搏。如果真的押对边了,那么,二○一四年应该会是一个好年冬!(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管。