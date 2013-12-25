主要国家经济指标预测--12月26日****

路透12月26日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 12月26日-1月3日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 +0.7% +0.6% (较上年同期) +7.1% +6.5% 12月26-27日 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 55.1 12月26日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本建筑订单(较上年同期) 11月 -- +61.1% 房屋开工(较上年同期) +9.2% +7.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月21日当周 34.5 37.9 四周均值(万人) -- 34.35 续请失业金人数(万人) 12月14日当周 282.7 288.4 2100 韩国央行制造业景气判断指数 1月 -- 82 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 11月 +1.7% +0.9% (较前月) +0.4% 持平 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月 +1.1% +0.9% 全国CPI(较上年同期) -- +1.1% 2330 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 12月 +0.7% +0.6% 东京地区CPI(较上年同期) -- +0.9% 2330 日本求才求职比 11月 0.99 0.98 失业率 3.9% 4.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,105 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超6,193 2350 日本工业生产(较前月) 11月初值 +0.4% +1.0% 工业生产一个月预估 -- +0.9% 工业生产两个月预估 -- +2.1% 2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 +2.9% +2.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 12月25日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2100 韩国消费者信心指数 12月 107 -- (完)