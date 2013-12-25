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亚洲 | 2013年 12月 26日 星期四 07:04 BJT

****主要国家经济指标预测--12月26日****

路透12月26日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    12月26日-1月3日
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段     预估值      前值
    0700   英国Nationwide房价指数(较前月)                  12月         +0.7%     +0.6%
                             (较上年同期)                               +7.1%     +6.5%
    
    12月26-27日
    2313   日本制造业采购经理人指数(PMI)                   12月           --       55.1 

 
    12月26日(四)    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段      预估值      前值
    0500   日本建筑订单(较上年同期)                        11月           --      +61.1%
               房屋开工(较上年同期)                                     +9.2%      +7.1%
    1330   美国一周初请失业金人数(万人)                  12月21日当周    34.5       37.9
               四周均值(万人)                                             --       34.35
               续请失业金人数(万人)                      12月14日当周   282.7      288.4
    2100   韩国央行制造业景气判断指数                       1月           --          82
    2330   日本所有家庭支出(较上年同期)                    11月         +1.7%      +0.9%
                               (较前月)                                 +0.4%       持平
    2330   日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)     11月         +1.1%      +0.9%
               全国CPI(较上年同期)                                        --       +1.1%
    2330   日本东京地区核心CPI(较上年同期)                 12月         +0.7%      +0.6%
               东京地区CPI(较上年同期)                                    --       +0.9%
    2330   日本求才求职比                                  11月          0.99       0.98
               失业率                                                    3.9%       4.0%
    2350   日本投资外国债券(亿日圆)                        前周           --   买超1,105
               外资投资日本股票(亿日圆)                                   --   买超6,193
    2350   日本工业生产(较前月)                          11月初值       +0.4%      +1.0%
               工业生产一个月预估                                         --       +0.9%
               工业生产两个月预估                                         --       +2.1%
    2350   日本零售销售(较上年同期)                        11月         +2.9%      +2.3%
        
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：  
    12月25日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                               公布时段       现值     预估值
    2100     韩国消费者信心指数                            12月         107        --
    (完)
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