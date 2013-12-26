专栏节选 :TAPER效应牵动2014年大局--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月26日出版的当期「老谢开讲」专栏) 美国时间二○一三年十二月十八日下午两点半，美国联准会（Ｆｅｄ）做出市场预料之外的决定，正式宣布缩减购债金额，政府债券从四五○亿美元减为四○○亿美元，房贷债券从四○○亿美元减为三五○亿美元，购债金额从八五○亿美元缩减为七五○亿美元，这是○八年十一月二十四日联准会主席柏南克宣布ＱＥ（货币量化宽松政策）以来的首度大转向。

当天，美国股市开低走高，道琼指数大涨二九二．七一点，标普五○○上涨二十九．六五点，那斯达克大涨四十六．三八点。美国各大指数大涨，也带动全球股市显着上扬，亚洲股市的日本日经指数大涨三○九．一七点，欧洲德国股市大涨一五三．九九点，英国股市也上涨九十二．六二点，显示全球股市并没有因为ＱＥ正式宣告减少购债而翻盘。不过，美国联准会的转向，很可能让全球金融市场出现前所未见的巨大变化，未来一年可能是投资理财「十分刺激」的一年。

〞ＱＥ功成身退，美国新屋开工率上扬，民间复苏动能旺**

先从ＱＥ谈起，○八年美国爆发威力惊人的金融海啸，为了解开金融困局，柏南克在当年十一月二十四日正式宣布ＱＥ政策，由联准会提高购债金额，增加货币流量，以化解美国房地产泡沫带来的巨大撞击，当时全世界都批评美国乱印钞票将造成「以邻为壑」的后果。

如今，ＱＥ已正式届满五周年，几个阶段的ＱＥ成了振兴美国经济的「仙丹」，美国刚公布的第三季经修正后的ＧＤＰ（国内生产毛额）已达四．一％，同时有两项报告都出现吉兆，一个是美国商务部公布的新屋开工年化月率上升二二．七％，创下一九九○年一月以来最大涨幅；新屋开工年化总数一○九．一万户，也创下○八年二月以来新高纪录，显示民间的复苏愈来愈有动能。

另一个重要数据是美国失业率显着下滑，美国劳工部公布的失业率从七．三％下降到七％，是五年来新低；而且，非农业新增就业人数达二十．三万人，这比市场预估的十八．五万人高很多；最重要的是，一路下滑的劳动参与率正式止跌反弹，由六二．八％上升到六三％。

商务部与劳工部这两项数据给了柏南克信心指引，于是在五年多前开启美国印钞机的柏南克正式对ＱＥ退场表态，也是给自己在一四年元月底卸任的最好「ENDING」。不过，美国减少购债并不代表ＱＥ退场，只代表美国不会再印钞票增加市场流动性，而且，会逐步减少购债金额，一直到ＱＥ退场为止。

由于美国债务高达十六．九兆美元，是全球最大债务国，一旦利率上扬一码（○．二五％），美国一年利息支出会增加四四二五亿美元；若利率上扬，美国必成受害国，因此，在柏南克减债开了第一枪之后，美国如何让十年期及二十年期公债殖利率维持在相对低档，恐怕是下一任联准会主席叶伦首当其冲的课题。

**一三年成绩两样情，成熟市场大涨、新兴市场开高走低**

美国联准会政策转向，也牵动一四年的下一个投资脉动。先从股市来看，美国宣布购债减少的当周，美国各大指数强力大涨，道琼指数大涨四六五．八七点，写下一六二八七．八四点的历史新高，一三年以来，道琼大涨二三．七八％；而标普五○○也上涨四十三点，创了一八二三．七五点的历史新高，一三年以来涨幅达二七．四九％；那斯达克上涨一○三．七六点，写下了四一一一．九三点的十四年新高，一三年以来上涨三五．九三％；代表小型股的罗素二○○○全年大涨三七．八％；ＮＢＩ生技分类指数更大涨六六．五％；费城半导体指数也大涨三六．三四％，美股堪称是一三年最大赢家。

一三年最大的特色是钱往成熟市场移动，这从全球基金市场一年来有一二三○亿美元流向美国，四六五亿美元流向日本，以及三九五亿美元流向欧洲看得出来。

一三年以来，德国股市大涨二三．四九％，法国涨一五．八％，日本日经指数大涨五二．六七％；反观过去吃香的新兴市场，却出现显着资金净流出景象。ＱＥ若转向，新兴市场恐成受害国，这也可以看出，一三年在俄罗斯圣彼得堡召开的G20峰会，各国代表强烈表态ＱＥ不宜退场，对照当时美国祭出ＱＥ，各国期期以为不可，如今美国表态ＱＥ要退场，新兴国家反而回头要求ＱＥ不要退场，这是值得玩味的一个现象。

就在欧美日成熟经济体股市大涨这一周，多数新兴市场股市反而是下跌的。

以亚洲为例，中国股市跌势最烈，过去这一周，上证大跌一一一．二八点，一三年以来上证已大跌八．八四％；沪深三○○指数下跌一二八．五点，一三年以来下跌八．一四％，成了全球最弱势市场；香港国企股指数这一周大跌三九七．三二点，一三年以来下滑七．○六％；恒生指数当周下跌四三二．七八点，一三年以来勉力上扬○．六八％。香港是资金进出最敏感的市场，在ＱＥ减码冲击下，股市显着下滑，可以看出资金转向。

另一个冲击较大的市场是东南亚，已经连续上涨五年的东协股市，一三年出现开高走低的走势；菲律宾股市一三年一度冲上七四○三点的历史新高，下半年几乎跌回原点；泰国、印尼下半年出现显着资金净流出景象，股市都出现反转走势。

**一四年关键字：TAPER，债券风险增高，美国大型股表现看俏**

一三年的全球股市是令人惊艳的一年，特别是在成熟市场，美国当然是ＱＥ最大赢家，○八年十一月二十四日柏南克祭出ＱＥ时，道琼指数是八四四一．三九点，标普五○○指数在八五一．一七点；五年过去了，不论道琼、标普五○○涨幅都超过一倍，一三年美国有很多个股涨幅十分惊人，像线上影音服务NETFLIX大涨三○六％，Tesla（特斯拉）电动车涨三二五％，太阳能厂商SolarCity大涨三六八％，但连涨五年的美股也可能像东协市场一般，出现开高走低的戏码吗？值得高度关注。

进入一四年缩减购债「TAPERING」会成为热门的字眼，也就是说，美国ＱＥ不会完全退场，但是「TAPER」（缩减购买债券计画）会是未来一年主题，全球金融市场都会把目光放在联准会每月缩减购债的数量，美国热门财经网站「MARKETWATCH」也列出一四年十大投资趋势，包括：

一、美股优秀但不突出，主因是美股在一三年大涨，且连续五年上涨，一四年变数会增加。

二、债券风险升高，ＱＥ减码会对一四年的债券市场带来压力。

三、大型股表现比较好，特别是有全球竞争力的美国大型企业，像科技、能源和工业类股。

四、欧洲持续复原。

五、日本继续反弹。

六、美国制造业大张旗鼓，美国消费者会消费更多美国制造的产品，这是美国总统欧巴马号召制造业重返美国最大的效应。

七、页岩气发展成功的美国能源自主。

八、黄金欲振乏力，一三年黄金从一六五四．九三美元跌到一一八六美元，全年跌幅达二八．三％，这是黄金连续上涨十二年以来最大跌势，白银跌幅则超过三○％以上。

九、押注欧美银行股，代表景气好转带来更多就业机会，撑高银行信用卡发行量。

十、消费类股面临获利了结压力，这是因为过去一年很多非必需的消费类股涨过头。

台湾的投资人面对一四年新的投资，也必须有更多新思惟，首先是景气回升逐渐取代资金行情，美国缩减购债金额，不代表ＱＥ退场，但美国逐渐收回过度宽松的货币，这是一个大趋势。从柏南克在一三年五月二十二日正式提出「ＱＥ退场」的示警，一四年进入「ＱＥ减持债券」的阶段，「TAPER」会反覆减码，最后一步是ＱＥ正式退场，然后是利率从谷底反弹，未来一年，利率还不至于上扬，但也已到了跌无可跌的状态。

一三年最显着反转的是黄金、白银、白金稀有金属的大跌，金价从一九九九年上涨到一一年已创了天价，其实黄金已持续下跌两年多，未来打底恐怕会很久，从黄金的跌势，敏感的投资人都会注意到对利率反映最敏感的房市。

**全球利率：维持低档，不动产回报率降至1％、资金将由房转股**

进入一四年，全球利率仍然会维持在低档，房价也会出现「高档震荡」的走势，但是黄金走了十二年大多头反转，持续进入第十年的房地产涨势，恐怕也到了「戒慎恐惧」状态，想要买房的人不必急着进场。

这些年，台湾豪宅的上涨是有钱人的「玩偶」，但与市民生活有关的投资性不动产回报率已降到一％以下，这样的情况又回到一九九○年代房市泡沫化前夕，房地产投资一求增值，二求投资回报，如果房地产上涨空间有限，而房市回报又低得可怜，未来一定会出现「由房转股」的现象。

过去十年来，「在房市赚钱的九成，一成赔钱；在股市赚钱的一成，赔钱九成，」这是营建署前署长蔡世文的观点，也看出台湾社会游资显着往房市跑的现象，间接也造成股市的量缩，但房市在十年高档是不争的事实，而股市则在相对低档。若一四年美国经济显着复苏，股市机会将比房市机会大。

另一个是汇市也会出现显着变化，美元未来动向值得关注。一三年全球一致看好美元，但美元指数从七九．七六四上涨到八四．七五三，又几乎跌回原点。一三年底前，美元一度跌回七八．九九八，这次ＱＥ减码，美元从八○．五起跳，一四年的美元仍看涨，一方面，页岩油气开发，美国石油自主提高，贸易逆差将逐渐缩减，美国经济复苏有利美元走高。

在这种情况下，大多数新兴市场货币仍有下跌疑虑，最近澳币从○．九七五跌到○．八八二，南非币也跌到一○．五六九，很多靠原物料发达的国家，在过去一年原物料行情大幅下跌中，经济慢慢浮现压力，澳洲就是中国结束生产基地的最大受害者，金价的跌势也会伤到南非经济。

一三年最值得观察的焦点是中国股市与人民币。目前美元看涨，人民币在一三年从六．二三一升值到六．○六九，中国的人民币升值已是不归路，但是中国经济基本面正在调整，人民币升值恐怕已到了强弩之末；中国上证跌不停，主要是银行及大型股一直在往下调整，中国银行业获利十分耀眼，股价却涨不动，关键仍在潜藏的不良贷款压力。

假如说，美国、德国股市是在历史新高附近的高基期市场，那么中国股市是距○七年金融海啸前最远的市场，上证在○七年是六一二四点的天价，如今只有二千点附近，对照美股，中国股市是全球最低基期市场，未来中国股市有没有机会「逆转胜」，恐怕要看习李在十八大三中全会后的改革是否能克竟全功。

**台股：惊奇之旅，年涨幅亚洲第二、一四年选股不选市**

台股走过一三年也算是一场惊奇之旅，尽管大家都说台湾经济基本面不佳，然而台股一度涨到八五○一．七七点，也拉出九．二％的涨幅，放眼整个亚洲股市，涨幅仅次于日本的日经指数，勇夺亚洲第二。可见，在大家不看好的情况下，台股表现并不差。主要是过去几年台股涨幅有限，唯一在涨势中最美中不足的是，台股的成交量一直出不来。

九○年代，台股成交量一度是深沪股市的二十倍，如今只剩下深沪股市的二十分之一，在一九九七年之前，台股成交量是港股三倍，如今只剩下香港的二分之一，台股成交量的萎缩，与证所税后遗症有关，这也是台湾经济边缘化的讯号之一，值得金管会高度注意。

不过，就像电影《侏罗纪公园 》最后留下的一句话：「生命总会找到出路」，一四年台股仍会出现「选股不选市」的行情，没有大涨的台股，也不容易出现崩跌的系统性风险，反而是从低基期、低本益比、低股价及低股价净值比的个股，大家将发现台股的天空仍然非常亮丽，特别是房市回报率不及一％，一四年大家可从股市寻找比房市回报率更高的个股，高股息殖利率的个股会特别吃香。

**2014年跟着谢金河这样赚**

策略：全球利率仍维持低档，景气回升逐渐取代资金行情，未来一年，台股仍以「选股不选市」为原则。

标的：台股瞄准低基期、低本益比、低股价及低股价净值比个股；高股息殖利率个股将特别吃香。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.