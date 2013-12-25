日本股市：守在六年高点附近，美国数据提振乐观人气

路透东京12月25日 - 日本股市日经指数周三上扬，守在前日录得的六年高点附近，受助于对全球经济的乐观看法，以及日本散户投资者将因税费变化而增加买盘的预期。

日经指数 在早盘升0.2%至15,922.33点，接近周二触及的六年盘中高点16,029.65点。此前美国制造业数据好于预期，推动美国股市收在纪录高点。

美国11月耐久财订单激增，因一系列行业商品需求增加，表明经济走势强劲。

“由于假日因素影响，成交量低于平均水平，但目前确实没有利空因素。该市场可能在今年的最后几天上涨，”Daiwa SB Investments的首席策略师Soichiro Monji表示。

支撑日本股市的另一因素在于，市场预期在资本利得税上调前沽出股票的日本散户或许很快买回股票。

东证股价指数 跌0.3%至1,254.17点。