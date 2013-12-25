更新版 1-新债招标：国开行五期增发债收益率多偏低，资金趋宽扶助需求

* 三至七年固息增发债中标收益率水平落于预期之下

* 10年采用数量招标方式发行，收益率定位偏低

* 资金趋宽提振机构参与一级热情，增发债需求尚佳 (新增交易员评论及细节)

路透北京12月25日 - 中国国家开发银行 周三增发的五期固息债(市场戏称“福娃债”)，中标收益率较此前预期多偏低，且需求尚佳。交易员指出，早盘流动性未因存款准备金清算而现波动，资金趋宽提振了机构参与新债投标的热情。

据业内人士透露，今日一至七年期增发债认购倍数均在2倍上方；以数量招标方式发行的10年增发债，虽收益率定位偏低，但认购倍数亦落于1.64倍水平。

“昨天与其他机构沟通的时候还觉得(今天增发债)需求可能很一般，担心今天准备金清算，资金又有波动，不过现在看担心是多余了，(国开债)招标也不错。” 上海一银行交易员称。

另一银行交易员指出，从市场角度分析，现在部分机构预期明年一季度，市场或有阶段性行情。“虽然看不到长期的，但机构总要寻找赚钱的机会啊，一季度是寥寥希望之一。”

中国银行间市场主要回购利率 周三续降，财政存款投放迹象趋于明显，助资金面进一步改善。具体供应方面，目前可跨年期限虽有所增加但总体规模有限，隔夜仍是主流。

今日，国开行10年增发债采取数量招标方式发行，收益率定位5.6960%，低于同期增发的三、五、七年品种中标收益率。有交易人士猜测，“发行人可能提前做了一些工作。”

不过也有业内人士分析，不排除有机构对10年期限长债存在需求，发行人为其“私人定制”。

国开行周二公告称，根据当前市场形势，将今日增发的43-47期金融债部分品种发行量做出调整：调整后一年期不超50亿元(此前为不超30亿元)；10年期首场数量招标不超10亿元，首场招标结束后，国开行有权根据认购情况决定追加发行至多6亿元的当期债券。

今日增发新债具体情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

-----------------------------------------------------------------

发行量(亿元) 50 80 80 60 10(首场招标)

预测均值 5.44% 5.75% 5.79% 5.80% --

中标收益率 5.4567% 5.7316% 5.7460% 5.7876% 5.6960%(数量招标)

投标倍数 2.14倍 2.07倍 2.06倍 2.45倍 1.64倍(首场招标)

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为5.4813%、5.7802%、5.8074%、5.7795%和5.7570%。

第43-47期债历次发行利率(收益率)如下：

一年 三年 五年 七年 10年

-----------------------------------------------------------------

票面利率(10/22) 4.55% 4.89% 4.97% 5.0130% 5.04%

10/29增发中标收益率 4.8512% 5.0971% 5.1630% 5.1940% 5.2223%

11/5增发收益率 4.8138% 5.0777% 5.1918% 5.2599% 5.34%

11/12增发收益率 4.9891% -- -- -- --

11/21增发收益率 -- 5.5412% 5.6250% -- --

11/26增发收益率 -- 5.4878% 5.5333% -- --

12/3增发收益率 -- 5.3653% 5.4469% 5.5206% --

12/10增发收益率 5.3159% 5.4899% 5.5979% 5.6740% 5.7592%

12/17增发收益率 5.3622% 5.5542% 5.5545% 5.6783% 5.6951%

12/25增发收益率 5.4567% 5.7316% 5.7460% 5.7876% 5.6960%

(数量招标)

今日具体发行条款如下：

第43、44、45、46、47期增发债

--------------------------------------------------------------

发行上限 1年50亿元、3/5年80亿元，7年60亿元，10年首场招标10亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 12月25日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/3/5/7年单一价格(荷兰式)招标；10年数量招标

缴款日 1/3/5/7年2014年1月8日；10年12月27日

起息日 10月24日

分销期 1/3/5/7年：2013年12月26日-2014年1月8日

10年：2013年12月26日-2013年12月27日

上市日 1年：2014年1月10日

3/5/7年：2014年1月14日

10年：2014年1月3日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------------------