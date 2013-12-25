日本债市：公债价格淡静交投中窄幅波动，中长期投资大户场外观望

路透东京12月25日 - 日本公债价格周三在非常淡静的交投中窄幅波动，许多中长期投资大户在圣诞节之际场外观望。

10年期日本公债收益率(殖利率) 上涨1个基点至0.685%，略低于本月稍早触及的三个月高位0.695%。

10年期日本公债3月期货 下跌0.11点至143.87。

公债市场人士普遍预期周三2.9万亿(兆)日圆的两年期公债标售进展将相对顺利，隔夜美国公债收益率上升和股价走高对日债的负面影响料有限，因为日本央行承诺维持超宽松货币政策。

日本央行总裁黑田东彦定于0400GMT在东京发表讲话。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.095% +0.0 0.095%

五年期公债 0.000% +0.0 0.205%

10年期公债 0.685% +1.0 0.675%

20年期公债 1.535% +0.0 1.535%

30年期公债 1.680% +0.0 1.680%

10年期公债期货 <0#JGB:> 143.87 -0.11 143.98

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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