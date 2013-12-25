台湾债市：五年债盘初殖利率区间偏升，续创一个月盘中高位

路透台北12月25日 - 由于美国指标10年期公债殖利率连两日推升，台湾指标五年公债102/11 殖利率周三盘初区间偏升，续创一个月盘中高位；不过市场交投趋于淡静，观望明日央行理监事会后声明。

公债交易员指出，美国指标10年期公债殖利率周二续向前波高位靠拢，令台债主流券殖利率区间偏升整理。不过年底预备封关结算的气氛仍浓，市场交投略显清淡，并静待明天央行理监事会议会后声明，企图从中寻找央行将如何因应美国量化宽松(QE)启动退场。

“最近总裁有很多话想说，就看明天总裁端出什么政策。”一位寿险债券交易员说。

另有证券交易员表示，尽管新发行的五年券将于周五展开发行前交易，然新历年底前市场交易意愿低落，料年后交易量才会明显放大，因此推估年底前五年券殖利率不会有明显的弹幅，顶多是区间偏升窄幅波动。

102/11殖利率早盘最高触及1.1050%，创一个月盘中高位，前高为11月22日的1.1200%；10年券102/10殖利率盘初亦创两周半盘中高位，前高为12月6日的1.7191%。

美国公债价格周二走低，指标公债收益率徘徊在三个月高位附近，因投资者在圣诞节前一日缩减公债头寸。指标10年期公债价格 回落14/32，收益率报2.985%，较周一尾盘高出5.5个基点。10年期公债收益率较9月触及的两年高位低2.5个基点。

观察市场最新动态：

* 美债10年券殖利率上日续弹，亚洲盘当前报2.98%附近

* 主流券殖利率早盘随美债续扬

* 台债盘初交投略显清淡

* 市场关注明日央行理监事会议总裁谈话

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债102/10：1.68-1.71%

* 五年公债102/11：1.08-1.11%

本地时间10:50时最新报价：

* 102/10期10年公债殖利率升1.00基点报1.6900%

* 102/11期五年公债殖利率升0.35基点报1.0890%

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