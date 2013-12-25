台湾债市：五年债盘初殖利率区间偏升，续创一个月盘中高位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北12月25日 - 由于美国指标10年期公债殖利率连两日推升，台湾指标五年公债102/11 殖利率周三盘初区间偏升，续创一个月盘中高位；不过市场交投趋于淡静，观望明日央行理监事会后声明。
公债交易员指出，美国指标10年期公债殖利率周二续向前波高位靠拢，令台债主流券殖利率区间偏升整理。不过年底预备封关结算的气氛仍浓，市场交投略显清淡，并静待明天央行理监事会议会后声明，企图从中寻找央行将如何因应美国量化宽松(QE)启动退场。
“最近总裁有很多话想说，就看明天总裁端出什么政策。”一位寿险债券交易员说。
另有证券交易员表示，尽管新发行的五年券将于周五展开发行前交易，然新历年底前市场交易意愿低落，料年后交易量才会明显放大，因此推估年底前五年券殖利率不会有明显的弹幅，顶多是区间偏升窄幅波动。
102/11殖利率早盘最高触及1.1050%，创一个月盘中高位，前高为11月22日的1.1200%；10年券102/10殖利率盘初亦创两周半盘中高位，前高为12月6日的1.7191%。
美国公债价格周二走低，指标公债收益率徘徊在三个月高位附近，因投资者在圣诞节前一日缩减公债头寸。指标10年期公债价格 回落14/32，收益率报2.985%，较周一尾盘高出5.5个基点。10年期公债收益率较9月触及的两年高位低2.5个基点。
观察市场最新动态：
* 美债10年券殖利率上日续弹，亚洲盘当前报2.98%附近
* 主流券殖利率早盘随美债续扬
* 台债盘初交投略显清淡
* 市场关注明日央行理监事会议总裁谈话
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债102/10：1.68-1.71%
* 五年公债102/11：1.08-1.11%
本地时间10:50时最新报价：
* 102/10期10年公债殖利率升1.00基点报1.6900%
* 102/11期五年公债殖利率升0.35基点报1.0890%
以下为最新相关报导链接：
--美国债市：公债价格回落，圣诞节前市场交投清淡
--综述：美国制造业和楼市表现不俗，支撑经济复苏前景
--美国数据：12月20日当周抵押贷款申请连降两周且触及13年低位
--美国数据：12月21日止当周连锁店销售较上年同期上涨3.9%
--表格：美国11月耐久财订单较前月增长3.5%，市场预估增长2.0%
--表格：美国11月新屋销售较前月下降2.1%，年率为46.4万户
--表格：美国10月房价指数按月升0.5%，按年上涨8.2%--FHFA (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。