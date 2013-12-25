中国股市：沪综指连三日小幅收升，小盘成长股重获热捧

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京12月25日 - 中国股市沪综指周三连续第三日小幅收升。分析师指出，在流动性忧虑有所消退后，今日小盘成长股重获热捧，创业板成为反弹的领军者；但银行股走势仍显低迷拖累大盘，成交量萎缩亦显示市场信心仍有待提高。
沪综指 收报2,106.354点，涨13.449点或0.64%。上证A股今日成交额580亿元人民币，上日为615亿元。
“大家对于钱荒的担忧暂时消除了，而且时点也过了，市场的套现意愿也就降低了，也没什么太大的做空动力。”西南证券首席策略分析师张刚表示。
信达证券策略分析师艾宜认为，近期资金面整体仍偏紧，且多数投资者认为年底产生大行情的可能性很低，所以仍倾向于做一些题材和小市值股票，所以创业板容易成为反弹的领军者。
深圳创业板指数P 收涨2.345%，走势明显强于大盘。
沪深300指数 收报2,305.110点，涨0.74%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报2,320.0点，涨1.00%，成交701,185手。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。