中国股市：沪综指连三日小幅收升，小盘成长股重获热捧

路透北京12月25日 - 中国股市沪综指周三连续第三日小幅收升。分析师指出，在流动性忧虑有所消退后，今日小盘成长股重获热捧，创业板成为反弹的领军者；但银行股走势仍显低迷拖累大盘，成交量萎缩亦显示市场信心仍有待提高。

沪综指 收报2,106.354点，涨13.449点或0.64%。上证A股今日成交额580亿元人民币，上日为615亿元。

“大家对于钱荒的担忧暂时消除了，而且时点也过了，市场的套现意愿也就降低了，也没什么太大的做空动力。”西南证券首席策略分析师张刚表示。

信达证券策略分析师艾宜认为，近期资金面整体仍偏紧，且多数投资者认为年底产生大行情的可能性很低，所以仍倾向于做一些题材和小市值股票，所以创业板容易成为反弹的领军者。

深圳创业板指数P 收涨2.345%，走势明显强于大盘。