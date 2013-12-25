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亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 11:11 BJT

韩国已公布经济指标--2013/12/25

经济指标                时间   最新数据         前月/前季数据        下次公布时间   预估值
                                                                             (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)    第三季      +1.1%  @-r            +1.1%  @-r             --       --
 消费者物价指数(CPI)(y/      11月      +0.9%                 +0.7%            12月30日       --
 y)                                                                                     
 工业生产(m/m)               10月      +1.8%  @-p            -2.3%  @-r       12月29日       --
 失业率                      11月       2.9%  @               3.0%  @               --       --
 贸易收支(亿美元)            11月     顺差48  p             顺差49  r           1月1日       --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选
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