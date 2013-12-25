全球商品：韩国在中国退运后买入12万吨美国玉米

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透汉堡12月24日 - 欧洲交易商周二表示，韩国买家新买入12万吨美国玉米，这些交易与中国退运大量美国玉米的异常贸易有关。
交易商称，韩国玉米加工业协会(KOCOPIA)新买入6万吨美国玉米，包括额外港口卸货费用的c&f价格为每吨236.50美元。
这批玉米将于2014年1月到货，卖家是Bunge。
“这份合同是新签的，不是原产地的调换。”一交易商称。“到货时间原本要求是4月。”
“该交易条款规定提早发货就要提高仓储和财务成本。”
韩国饲料协会(KFA)釜山分会已同意将已买入的6万吨玉米原产地从黑海改为美国。
c&f价格为每吨236.69美元，与原交易价格一样，2014年1月15日之前到货价格无折扣。卖家是Toepfer。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。