《WASIK专栏》2014年投资秘诀：忘掉2013年那些赢家

路透芝加哥12月23日 - 今年的股票市场表现，一如节庆街头悬挂的彩灯一样亮眼。

不过，要是你希望2014年的投资也能延续这一势头，那最好忘掉这些闪光的走势。若是在2013年股市录得佳绩的投资遵循历史规律的话，那么明年它们很可能不会延续同样的精彩。

先想想2012年表现最好的基金。

伴随着楼市的反弹，iShares美国房屋建筑业上市交易基金(ETF)成为2012年的赢家，当年的回报率接近80%，得益于PulteGroup 、Lennar 和D.R. Horton等公司扳回楼市危机期间的亏损。

今年的住房市场甚至要比2012年更加强劲，不过iShares ETF的投资者并没有从中受益。

机构热钱流向了其他行业。根据晨星数据，截至12月20日，iShares美国房屋建筑业ETF的回报率为11%；相比之下，选择消费景气循环类股票的投资者回报率高达36%。由此来看，iShares美国房屋建筑业ETF的回报率还不到消费景气循环类股票的三分之一。

不只是关注于行业的基金无法实现连年的高成长率。

让我们来看看投资于整个国家的ETF吧。对于印度这个世界上人口数量排名第二，且中产阶级数量逐步壮大的国家来说，EGShares印度消费者ETF有一定代表性。去年，该基金成长了近52%，在所有的ETF中名列前茅。不过，从今年初到12月20日期间内，这支基金却下跌了近10%。

诚然，市场上存在一定的例外情况，但一般而言，业绩复制就如同变化无常的野兽。你不能指望一支基金可以不断地延续上佳表现，这属于统计学上的黑天鹅事件。

**业绩业无法复制**

标普道琼持久表现指数(S&P Dow Jones Indices' Persistence Scorecard)是反映基金业绩的最佳常规指标之一。该指标源自麦格希集团(McGraw-Hill)金融部门对若干基金年度情况的研究数据，每年发布两次。

截止今年9月底，标普发现仅有19%的大型公司基金、20%的中型公司基金和27%的小型公司基金在连续三个三年期内保持上半区的业绩排名。也就是说，表现最佳的基金中最高有80%无法重现丰厚回报。

在连续五年期间，持久性表现不佳的情况更为严重：只有约8%的大型公司基金、不足1%的中型公司基金和约10%的小型公司基金能够保持位居前列。

即使你打算购买并持有五年期间表现出众的基金，它们也不太可能再次成功。这就像是在玩轮盘赌时总押同一个注。除非有幸运女神眷顾，否则你必输无疑。

该如何避免追逐业绩呢？购买指数型基金来持有大量股票和债券组合，不要进行针对性更强的投资。

例如，iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF跟踪约1,500只股票。该ETF今年截止12月20日上涨近30%，过去五年平均涨幅为18%。

这个数字轻易击败去年两只表现最佳基金在今年的收益，而且该ETF管理年费仅为0.07%--这只是专业基金通常收费的零头。该EFT持有的大盘股包括苹果 、艾克森美孚 以及谷歌(Google) 。