台湾债市：RP利率持稳，投信端资金略显多缺不一

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北12月25日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三仍持稳。证券商RP交易员表示，时序逼近年底，投信端资金略显多缺不一，惟市场资金充裕，预期年底投信端资金赎回压力仅会造成资金流动而不致于影响RP利率波动。
市场人士指出，随着年底资金需求增温，投信端资金遭赎回的压力将提高，不过银行 、寿险资金仍显宽裕，年底资金调度不成难事，而明日央行将召开理监事会议，市场关注央行冲销态度是否改变。
“ 除非投信端资金遭大额赎回，不然年底可望安然度过。”一位证券商交易员称。
另有大型票券商表示，多数银行为控管风险适足率(BIS)计算而不成做跨季拆款，但因公债RP对BIS影响很小，成为年底前银行间资金去化管道，令公债RP成交利率略往下移。
证券商新历年前后天期公债的附买回利率成交大区间在0.57-0.58%，极短天期见0.56%少量承作；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，以上利率大致与上日相同。
票券商新历年前公债的附买回利率今日成交在0.48-0.53%，跨新历年则成交在0.50-0.54%，区间高位皆较上日走低；公司债年内RP利率落在0.48-0.55%，跨年交投则在0.50-0.58%，此皆持平于上日。
本周较大额的公司债发行约344亿台币，余日落点包括周三合库金控 旗下合库银55亿；周四土地银行30亿、华航 60亿、钰伟2亿、连展科技3亿；周五台电46亿。(完) (记者 詹静宜； 审校 黄凯)
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