中国货币市场：资金面进一步好转回购利率续降，财政存款投放迹象渐明

路透上海12月25日 - 中国银行间市场主要回购利率 周三续降，财政存款投放迹象趋于明显，助资金面进一步改善。具体供应方面，目前可跨年期限虽有所增加但总体规模有限，隔夜仍是主流。

交易员称，虽有财政存款投放因素支撑资金面，但明日央行公开市场仍有可能进行跨年的逆回购操作，以巩固市场信心。

华南一银行交易员表示，资金面有进一步转好迹象，供给方面，“七天、14天也增加了一点，但主要还是隔夜多。应该是财政存款开始(集中)投放了。”

北京一银行交易员并指出，下半年以来资金易紧难松的特点，令市场对跨年流动性依旧心怀谨慎。因此从稳定信心方面考虑，明日央行公开市场应该会继续进行逆回购操作，但量上不应寄望过高。

今日公开市场一级交易商可上报14天逆回购、28天正回购和三个月央票需求。在暂停逆回购操作两周后，本周二央行进行了290亿元人民币的七天期逆回购操作。此前央行多次进行了SLO(短期流动性调节工具)操作，向市场注入流动性。

从历年数据来看，12月一直是财政存款投放的高峰期，尤其在下旬更为密集。此前两年12月财政存款投放额均逾万亿。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.0572 4.2068 -14.96

七天 5.5859 6.4424 -85.65

14天 6.0125 6.3534 -34.09

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.0100 6.3200 -31.00

七天 7.7500 7.1000 +65.00

14天 6.3600 6.0300 +33.00

回购定盘利率

其中:隔夜 4.0800 4.2000 -12.00

七天 5.6300 5.4000 +23.00

14天 5.9600 5.9600 0

Shibor

其中:隔夜 4.0500 4.1450 -9.50

七天 5.6160 6.1970 -58.10

三个月 5.5220 5.5174 +0.46