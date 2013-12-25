《汇市简讯》美元/日圆维持偏向买气，日经指数反弹提供助力

* 美元/日圆维持偏向买气，目前在日高104.39略下方，昨日高位在104.41

* 104.50附近仍布有一些卖单，不过走势仍偏向上行

* 在缺乏资金流动及其他消息的市况下，日经指数可能仍是关注焦点