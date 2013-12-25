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亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 11:47 BJT

《汇市简讯》美元/日圆维持偏向买气，日经指数反弹提供助力

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* 美元/日圆维持偏向买气，目前在日高104.39略下方，昨日高位在104.41

* 104.50附近仍布有一些卖单，不过走势仍偏向上行

* 卖单向上挂出直到期权障碍位105.00，该点位上方存在大型停止单

* 买兴由远低于104.00水准向下分布，103.70下方存在一些停止单

* 在缺乏资金流动及其他消息的市况下，日经指数可能仍是关注焦点

(完)

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