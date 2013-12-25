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市场报道 | 2013年 12月 25日 星期三 13:02 BJT

****敬告客户：美国ICE期货交易所软性农业商品期货市场报导在12月25日和1月1日暂停发送****

路透纽约12月20日 - 亲爱的客户，您好，

美国ICE期货交易所软性农业商品期货暨选择权市场报导在12月25日(周三)和2014年1月1日将分别因圣诞与新年假期休市。

造成不便之处，请您见谅。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
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