中国汇市：人民币即期早盘持平，升贬有限交投意兴阑珊

* 人民币早盘走势持平

* 成交价继续窄幅盘整

* 升贬值空间均极为有限

路透北京12月25日 - 人民币兑美元即期 周三早盘走势持平，在上日收盘位6.0714元上下持续窄幅波动。交易人士表示当前市况下，人民币升贬值都没有空间，成交价格波动有限。

“市场没有动的空间了，上下都被封住，算是变相让大家休息吧。”一股份行交易员表示，目前市场知道升值空间被封锁，而贬值方向又有结汇压制，因此也就缺乏交投意愿。

北京时间11:55，人民币兑美元即期报6.0713元，上日收报6.0714元。今日人民币兑美元中间价 为6.116元，上日中间价为6.1145元。

全球市场方面，美元周三在极度淡静的交投中走扬，大多数市场因圣诞假期而休市，投资者消化了支持美联储开始缩减刺激决定的乐观美国经济数据。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1370/00，上日尾盘为6.1370。

北京时间11:56，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0711/36元，上一交易日尾盘报6.0720元。