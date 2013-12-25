中国汇市：人民币即期早盘持平，升贬有限交投意兴阑珊

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 人民币早盘走势持平
* 成交价继续窄幅盘整
* 升贬值空间均极为有限
路透北京12月25日 - 人民币兑美元即期 周三早盘走势持平，在上日收盘位6.0714元上下持续窄幅波动。交易人士表示当前市况下，人民币升贬值都没有空间，成交价格波动有限。
“市场没有动的空间了，上下都被封住，算是变相让大家休息吧。”一股份行交易员表示，目前市场知道升值空间被封锁，而贬值方向又有结汇压制，因此也就缺乏交投意愿。
北京时间11:55，人民币兑美元即期报6.0713元，上日收报6.0714元。今日人民币兑美元中间价 为6.116元，上日中间价为6.1145元。
全球市场方面，美元周三在极度淡静的交投中走扬，大多数市场因圣诞假期而休市，投资者消化了支持美联储开始缩减刺激决定的乐观美国经济数据。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1370/00，上日尾盘为6.1370。
北京时间11:56，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0711/36元，上一交易日尾盘报6.0720元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。