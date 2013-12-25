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货币新闻 | 2013年 12月 25日 星期三 12:20 BJT

日本经济：希望确保上调消费税不会造成经济复苏偏离轨道--安倍晋三

路透12月25日 - 日本首相安倍晋三周三表示，希望确保上调消费税不会令经济脱离复苏轨道。

“经济(复苏)仍将是明年我们最优先的任务，”安倍在经济团体连合会东京会议上说道。(完) (编译 洪曦; 审校 白云)
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