金属期市：上海期铜连续第四日上涨，升至两个月高点

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0307GMT时，上海期交所期铜主力3月合约 上涨1.2%，报每吨51,960元人民币。稍早曾触及52,290元，为10月23日以来最高。
伦敦金属交易所(LME)周三和周四因假期休市。COMEX周三休市。
上海和伦敦期铜今年下跌约8%，反映出最大消费国中国需求放缓，这已使得今年下半年多数时候价格都囿于窄幅区间。
近来，中国的流动性问题亦增添疑虑。
中国银行间市场主要回购利率 周三续降，财政存款投放迹象趋于明显，助资金面进一步改善。具体供应方面，目前可跨年期限虽有所增加但总体规模有限，隔夜仍是主流。
然美国数据强劲，可望支撑铜价。
美国11月耐久财订单激增，企业资本财支出计划指标亦录得近一年最大增幅，意味着美国经济力道持续。
分析师表示，铜价持坚，尽管美联储上周宣布将开始缩减购债规模。
金瑞期货分析师Tan Yuan表示，“在宣布前，市场价格已反映了缩减预期。”他并称，不认为第一季美联储会大幅减少购债。
“铜价近期可望得到支撑，因一些中国企业将在农历新年前买进，需求将会稳定增加，”他表示。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。