金属期市：上海期铜连续第四日上涨，升至两个月高点

0307GMT时，上海期交所期铜主力3月合约 上涨1.2%，报每吨51,960元人民币。稍早曾触及52,290元，为10月23日以来最高。

伦敦金属交易所(LME)周三和周四因假期休市。COMEX周三休市。

上海和伦敦期铜今年下跌约8%，反映出最大消费国中国需求放缓，这已使得今年下半年多数时候价格都囿于窄幅区间。

近来，中国的流动性问题亦增添疑虑。

中国银行间市场主要回购利率 周三续降，财政存款投放迹象趋于明显，助资金面进一步改善。具体供应方面，目前可跨年期限虽有所增加但总体规模有限，隔夜仍是主流。

然美国数据强劲，可望支撑铜价。

美国11月耐久财订单激增，企业资本财支出计划指标亦录得近一年最大增幅，意味着美国经济力道持续。

分析师表示，铜价持坚，尽管美联储上周宣布将开始缩减购债规模。

金瑞期货分析师Tan Yuan表示，“在宣布前，市场价格已反映了缩减预期。”他并称，不认为第一季美联储会大幅减少购债。

“铜价近期可望得到支撑，因一些中国企业将在农历新年前买进，需求将会稳定增加，”他表示。(完)

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