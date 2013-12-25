《热点透视》美国楼市复苏势头明年可能消退

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Daniel Indiviglio
路透华盛顿12月24日 - 美国楼市复苏势头2014年可能消退。新规则一旦开始推行，银行就可能收紧放贷标准。而利率上升也可能压低房贷数量。投资者现款购房会支撑房价，但大概并不足以防止楼市大幅放缓。
最近楼市表现红火。标普/Case-Shiller房价指数显示，美国2013年第三季房价较上年同期上涨11%，为六年前楼市泡沫破灭以来的最大涨幅。与此同时，据市场研究机构RealtyTrac，止赎活动已降至2005年水准。此外，全美不动产协会(NAR)报告还显示，5月以来成屋销售年率一直高于500万户，为2007年以来最佳表现。
但美国似乎准备给这股强势复苏势头泼冷水。所谓的合格抵押贷款规则将在1月出台。该规则要求银行采取许多严格的新标准，这可能导致住房信贷或会较当前水准萎缩--目前已低于这波荣景之前的水平。
国会明年甚或会在抵押贷款融资方面进行一些改革，或许为担保机构房利美 和房贷美 制定关闭计划。参众两院都在考虑议案，即将离任的参议院金融委员会主席Tim Johnson卸任前需要留下一些立法成果。
同时，抵押贷款需求也可能萎缩。因为长期利率数年来被美联储人为压低，现在即将上升。这不仅会导致借款人为现有住房贷款再融资的活动减少，而且还会阻碍一些人购置新房。
但楼市前景也不是完全没有希望。据NAR，自2010年中以来，全现金购房在所有成屋销售中占30%，其中主要是像黑石集团(百仕通) 这样的投资者。该比例是历史水准的三倍还多。这或许会防止房价大跌，但对于一般买家没什么帮助。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。