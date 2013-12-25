中国债市动态：现券表现平稳，资金向好国开新债一级半交投活跃

路透上海12月25日 - 中国银行间现券市场周三早盘表现平稳。虽然资金进一步回暖，但临近年底，机构投资愿望不强，现券收益率变动不大，交投清淡，短端品种成交尚可。

交易员还提到，早间国开行招标发行的固息增发金融债，三年和五年期结果低于预期，受资金面支撑，在一级半市场交投颇为活跃，但对二级同类券种走势影响尚不大。

“早上主要都集中在(国开新债)一级半了，其他券没什么表现，很平稳。”上海一商业银行交易员称。

广发银行债券交易员吴思捷也提到，受资金回暖推动，国开行新债一级半交投颇为活跃，“三年新发债本来是平价返1毛2分的手续费，需求起来以后，现在差不多返5分左右。”

业内人士周三透露，国开行早间招标新债中，除一年增发债中标收益率稍高于此前预测均值外，其余三、五和七年品种均略低于预期。

中国银行间市场主要回购利率 周三续降，财政存款投放迹象趋于明显，助资金面进一步改善。具体供应方面，目前可跨年期限虽有所增加但总体规模有限，隔夜仍是主流。

剩余期限约2.64年的固息国债130017券最新双边报价对应收益率 为4.45%/4.35%，与上日尾盘持平。