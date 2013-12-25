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市场报道 | 2013年 12月 25日 星期三 12:58 BJT

****敬告客户：芝加哥交易所发布圣诞节及新年假期交易时间****

　　亲爱的客户，您好：

芝加哥商业交易所(CME) 及芝加哥期权交易所(CBOE) 发布圣诞节及新年假期交易时间如下：

CME

12月25日(周三)--休市

12月31日(周二)--外汇及利率产品于美国中部标准时间(CST)中午收市，其他多数产品为正常交易。

1月1日(周三)--休市

浏览CME假期交易时间，请点选(r.reuters.com/mek65v)

CME GLOBEX

12月25日(周三)--多数商品停止交易

12月31日(周二)--多数商品正常交易

1月1日(周三)--多数商品停止交易

浏览CME GLOBEX假期交易时间，请点选(r.reuters.com/pek65v)(r.reuters.com/qek65v)

CBOE

12月25日(周三)--休市

12月31日(周二)--正常交易

1月1日(周三)--休市　
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