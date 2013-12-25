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亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 16:52 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月25日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日) 
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暂无   
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*江苏国信资产 100       20       6  12/30簿记建档   兴业银行    AAA     12/31  2014/1/2
管理集团    
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青岛城市建设   30       20      12  12/26簿记建档   浦发银行    AAA     12/27    12/30
投资集团公司                                        兴业银行             
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绵阳投资控股   15        5      12  12/26簿记建档   浙商银行     AA     12/27    12/30
集团公司                                            国开行
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南京城建投资   60        6      12  12/26簿记建档   中国银行    AAA     12/27    12/30
控股集团                                            国开行
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山东鲁泰煤业    6        3      12  12/26簿记建档   平安银行     AA-    12/27    12/30
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万达集团       18.5      4.5    12  12/27簿记建档   建设银行     AA     12/30    12/31
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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红狮控股集团   20       10     3      12/26簿记建档 农业银行      AA     12/30    12/31
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大连普湾工程   50       25     5      12/27簿记建档 浦发银行      AA+    12/30    12/31
项目管理公司
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上海城建投资  4亿美元 2亿美元  3      12/27簿记建档 中国银行     AAA     12/30    12/31
开发总公司              (浮息，基准利率为6个月美元Libor)
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 边竞; 审校 丁淑琴)
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