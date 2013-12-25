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货币新闻 | 2013年 12月 25日 星期三 13:24 BJT

日本经济：央行总裁黑田东彦称，明年初消费者物价增幅将超过1%

“日本央行货币政策不同于其它央行之处在于，其侧重于改变公众对物价的预期，”黑田东彦在日本经济团体连合会(经团连)的一个会议上表示。

“我们看到经济、市场走势及公共信心普遍改善，这是结束通缩的最好机会，”黑田东彦并强调日本央决心维持超宽松货币政策，直至实现2%通胀率目标。(完)

(编译 于春红; 审校 杜明霞)
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