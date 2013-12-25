更新版 1-台湾股市：量缩微涨创逾28个月收盘高位，美股创新高维系元月行情

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北12月25日 - 台湾加权股价指数周三微涨创逾28个月收盘高位。分析师认为，随着美股频创新高，台股藉着类股轮动为元月行情维系人气，惟指数逼近今年盘中高位的8,501点，加以外资圣诞假期放假，令成交量能萎缩。
台湾加权股价指数 收盘升0.2%至8,467.76点，创2011年8月以来收盘高位，前波高位为2011年8月2日的8,584.72点；台股今日成交量 初值为580.66亿台币，上日修正后为619.18亿。
统一投信经理人陈朝政表示，年底前少了外资买盘助攻，成交量能略显不彰，短线指数表现不具特别代表性，展望明年首季行情乐观，应可安心抱股过新历年。
“外资都休圣诞假期去了，铁定是缺量的盘。”他说。
凯基投顾分析师则指出，指数逼近前波盘中高位8,501点之际，买盘略微缩手，成交量能萎缩，然整体来看台股走势仍算不弱，藉由类股轮动维系人气，为元月行情热身，台股仍将持续向前高挑战。
东北亚股市周三除了香港、韩国休市外，本地时间13:57，日经指数 上涨0.68%；中国股市沪综指 亦走扬0.15%。
美国股市周二小幅收高，道指和标普500指数再度刷新纪录收盘高位，在圣诞节前的缩短交易日内投资人不愿大举押注。市场周二提前收盘，成交极为清淡。周三因圣诞节假期休市，周四恢复交易。 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。