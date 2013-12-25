更新版 1-台湾股市：量缩微涨创逾28个月收盘高位，美股创新高维系元月行情

路透台北12月25日 - 台湾加权股价指数周三微涨创逾28个月收盘高位。分析师认为，随着美股频创新高，台股藉着类股轮动为元月行情维系人气，惟指数逼近今年盘中高位的8,501点，加以外资圣诞假期放假，令成交量能萎缩。

台湾加权股价指数 收盘升0.2%至8,467.76点，创2011年8月以来收盘高位，前波高位为2011年8月2日的8,584.72点；台股今日成交量 初值为580.66亿台币，上日修正后为619.18亿。

统一投信经理人陈朝政表示，年底前少了外资买盘助攻，成交量能略显不彰，短线指数表现不具特别代表性，展望明年首季行情乐观，应可安心抱股过新历年。

“外资都休圣诞假期去了，铁定是缺量的盘。”他说。

凯基投顾分析师则指出，指数逼近前波盘中高位8,501点之际，买盘略微缩手，成交量能萎缩，然整体来看台股走势仍算不弱，藉由类股轮动维系人气，为元月行情热身，台股仍将持续向前高挑战。

东北亚股市周三除了香港、韩国休市外，本地时间13:57，日经指数 上涨0.68%；中国股市沪综指 亦走扬0.15%。