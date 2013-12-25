《全球汇市》美元在清淡交投中走高，受乐观的美国数据支持

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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很多策略师和市场人士称，在未来一年里，两国货币政策的前景差异将持续有利于美元兑日圆。
亚洲投资者继续关注中国银行间市场。本周稍早货币市场利率一度升至6月以来最高水准，部分原因在于季节性因素，每到季末临近的时候，银行的资金需求就会上升。
周三中国短期货币市场利率续降，因财政存款投放迹象趋于明显，助资金面进一步改善。
上日中国人民银行三周来首次启动七天期逆回购操作。但交易员警告称，市场形势依然紧张。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3668 1.3682 -0.10 +3.59 1.3194
美元/日圆 104.38 104.35 +0.03 +20.34 86.74
欧元/日圆 142.66 142.77 -0.08 +24.64 114.46
美元/瑞郎 0.8962 0.8953 +0.10 -2.11 0.9155
英镑/美元 1.6348 1.6373 -0.15 +0.60 1.6251
美元/加元 1.0622 1.0629 -0.07 +7.07 0.9921
澳元/美元 0.8923 0.8915 +0.09 -14.14 1.0393
新西兰元/美元 0.8173 0.8178 -0.06 -1.33 0.8283
澳元/日圆 93.130 93.030 +0.11 +3.33 90.130
新西兰元/日圆 85.300 85.340 -0.05 +18.74 71.840
英镑/日圆 170.62 170.85 -0.13 +21.16 140.82
澳元/新西兰元 1.0908 1.0881 +0.25 -13.01 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。