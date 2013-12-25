《全球汇市》美元在清淡交投中走高，受乐观的美国数据支持

很多策略师和市场人士称，在未来一年里，两国货币政策的前景差异将持续有利于美元兑日圆。

亚洲投资者继续关注中国银行间市场。本周稍早货币市场利率一度升至6月以来最高水准，部分原因在于季节性因素，每到季末临近的时候，银行的资金需求就会上升。