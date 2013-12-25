日本股市：创下六年最高收位，因美国数据亮丽且看好散户买进

路透东京12月25日 - 日本股市日经指数周三触及六年收盘高位，受对全球经济的乐观情绪所支撑，且冀望日本散户投资者将因税费变化而增加买盘。

日经指数 上涨0.8%至16,009.99点，收在16,000点关卡上方，为2007年12月以来首见。此前美国制造业数据好于预期，推动美国股市收在纪录高点。

东证股价指数 升0.1%至1,258.18点，表现逊于日经指数，一些大型股承压，因预期可能会将指标转换成新JPX-Nikkei指数400 的投资人或许会卖出。