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亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 14:42 BJT

日本股市：创下六年最高收位，因美国数据亮丽且看好散户买进

路透东京12月25日 - 日本股市日经指数周三触及六年收盘高位，受对全球经济的乐观情绪所支撑，且冀望日本散户投资者将因税费变化而增加买盘。

日经指数 上涨0.8%至16,009.99点，收在16,000点关卡上方，为2007年12月以来首见。此前美国制造业数据好于预期，推动美国股市收在纪录高点。

东证股价指数 升0.1%至1,258.18点，表现逊于日经指数，一些大型股承压，因预期可能会将指标转换成新JPX-Nikkei指数400 的投资人或许会卖出。

该新指数将于下个月推出，且一些大型股的权重料将较低，因对个股权重设限为1.5%。(完)
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