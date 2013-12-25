日本股市：创下六年最高收位，因美国数据亮丽且看好散户买进

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京12月25日 - 日本股市日经指数周三触及六年收盘高位，受对全球经济的乐观情绪所支撑，且冀望日本散户投资者将因税费变化而增加买盘。
日经指数 上涨0.8%至16,009.99点，收在16,000点关卡上方，为2007年12月以来首见。此前美国制造业数据好于预期，推动美国股市收在纪录高点。
东证股价指数 升0.1%至1,258.18点，表现逊于日经指数，一些大型股承压，因预期可能会将指标转换成新JPX-Nikkei指数400 的投资人或许会卖出。
该新指数将于下个月推出，且一些大型股的权重料将较低，因对个股权重设限为1.5%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。