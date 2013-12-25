中国贸易：商务部将对美国白羽肉鸡“双反”案进行再调查

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海12月25日 - 中国商务部周三表示，将根据世界贸易组织(WTO)相关裁决和建议，对美国白羽肉鸡产品“双反”案进行再调查。
商务部于2010年宣布，对原产于美国的进口白羽肉鸡产品征收反补贴税和反倾销税。
今年8月，WTO裁定中国的上述措施违反世贸规则，美国赢得了这场旷日持久的贸易争端。
“商务部将重新审查反倾销原始调查和反补贴原始调查中已经获得的证据和信息，并将通过发放问卷、听证会等方式进行再调查。”刊登在商务部网站的公告称。
商务部并称，任何利害关系方均可通过商务部贸易救济措施公开信息查阅室查阅有关证据和信息的公开版本。商务部将通过披露、提供意见陈述和评论机会等程序，保障利害关系方的法定权利。(完)
欲浏览商务部公告原文,请点选链接:(here) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。