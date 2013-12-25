更新版1-日本个股：瑞穗金融部分业务恐被勒令暂停，因涉黑贷款受处罚--消息

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路透东京12月25日 - 知情人士周三称，日本金融厅(FSA)将勒令瑞穗金融集团 部分业务暂停一个月，作为对其向有组织犯罪团伙成员提供贷款的进一步处分。

消息人士称，FSA计划暂停瑞穗核心银行部门与消费者信贷公司之间的贷款业务，为期一个月，该业务正是问题交易发生的部门。消息人士拒绝具名，因其无权讨论该问题。

在瑞穗表示，曾向当局提供有关处理黑道贷款问题的虚假讯息后，金检人员已对瑞穗展开第二波调查。

FSA在9月底向瑞穗发布业务改善令，因为瑞穗在得知部分贷款是放贷给“反社会势力”后，有两年时间迟迟未有行动。

相关的230件小额交易，总额约200万美元，多数为汽车贷款，是由瑞穗的消费金融关系企业Orient Corp 承作，瑞穗之后向Orient买下的贷款之中，这些贷款即占了多数。

瑞穗一开始向监管当局表示，问题贷款最高只告知到负责合规的主管层级，但之后又改口说，最高层主管也知悉此事，FSA因而决定再次展开调查，并考虑施予额外惩处。