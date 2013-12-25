《中国企业债发行日程表》--12月25日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================== *南宁城投 9 7 12/25簿记建档 上限8.30% AA+ 12/26-12/30 国开证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================== *锦州城投 10 7 12/26簿记建档 上限8.70% AA 12/27-12/30 银河证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================== 沈阳南湖科技 8 7 12/24簿记建档 上限8.37% AA 12/25-12/27 国泰君安证券 开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================== 黄冈城投 16 7 12/24簿记建档 *8.60% AA 12/25-12/31 长江证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 边竞; 审校 曹巍浩/吴芳)