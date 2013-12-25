版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 17:50 BJT

《中国企业债发行日程表》--12月25日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级    发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
==========================================================================================
*南宁城投       9       7   12/25簿记建档   上限8.30%      AA+     12/26-12/30  国开证券   
              (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保)              
==========================================================================================
*锦州城投      10       7   12/26簿记建档   上限8.70%      AA      12/27-12/30  银河证券   
                      (第3-7年末每年偿还20%本金)                                国开证券
==========================================================================================      
  
沈阳南湖科技    8       7   12/24簿记建档   上限8.37%      AA      12/25-12/27  国泰君安证券
开发集团              (第3-7年末每年偿还20%本金)                                国开证券
==========================================================================================
黄冈城投       16       7   12/24簿记建档     *8.60%       AA      12/25-12/31  长江证券   
              (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保)
==========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
======================================================================================
无
======================================================================================  

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
===================================================================================
暂无
===================================================================================

注: *表示新增。(完)

 (整理 边竞; 审校 曹巍浩/吴芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐