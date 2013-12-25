中国金融：目前流动性没有问题，但流动性成本变高--专家

路透北京12月25日 - 针对年末中国银行间市场再现资金困局，中国银行 首席经济学家曹远征周三表示，目前看来，流动性没有出现问题，只是流动性成本变高了。

他在中行组织的一次活动上称，资金占压在无效的投资和产能上，库存在上升但没有实现相应的销售，可能是流动性紧张的一个主要原因。

中行副行长王永利在同一场合表示，在央行推动利率市场化的背景下，“只要没有系统性风险，可以不用那么着急去救市，但必须有这个底线，不能引起整个行业性的波动，出现系统性风险。”

上周银行间市场再现紧张局面，七天回购利率连续刷新近半年高点。不过中国央行之后表示，针对今年末货币市场出现的新变化，央行已连续三天通过SLO(短期流动性调节工具)，累计向市场注入超过3,000亿元人民币流动性。