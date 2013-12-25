台湾货币市场：364天期国库券决标贴现率估落在0.55-0.57%

* 364天期国库券决标贴现率预估区间在0.55-0.57%

* 周四标售，金额350亿台币

路透台北12月25日 - 台湾银行业人士周三表示，明日午间将标售的364天期国库券，预估决标贴现率大区间将在0.55-0.57%，较上次标售结果明显下滑。

路透访谈五家金融机构，包括两家外资银行和三家本地民营银行，他们预估本次标售决标贴现率的小区间在0.55-0.57%，大区间则在0.55-0.60%。

上次8月中标售364天期国库券的决标贴现利率在0.647%，发行金额300亿台币。

一本地银行的交易人士表示，虽然近期外资偏向汇出，外资保管银行资金水位理应下滑。不过近来美元/台币换汇(SWAP)折幅颇深，外银因能取得便宜美元换取台币套利，因此外银仍是满手台币，因此不能排除本次标售仍会抢标。

“台币还是蛮宽松的。”另一外商银行业交易人士说。

台湾央行将于周四(26日)代财政部标售364天期国库券，金额350亿台币，周五(27日)发行。

以下为2012年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2013年

11月05日 273 250 0.445 2.82

9月03日 273 245.5 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62

2012年

12月13日 182 300 0.618 2.60

11月30日 364 300 0.700 2.00

11月26日 273 300 0.650 2.51

10月29日 182 300 0.630 3.32

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01