中国期市：油脂收创逾两个多月新低，受进口压力和套利资金拖累

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1403 52,360 1.97 213,098 黄金(au) 1406 240.90 0.58 175,394 螺纹钢 (rb) 1405 3,603 -0.55 1,464,490 橡胶 (ru) 1405 18,415 0.19 215,090 大商所 豆粕 (m) 1405 3,370 1.02 1,534,090 豆油 (y) 1405 6,882 -0.92 861,044 焦炭 (j) 1405 1,515 -0.39 221,414 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,847 -0.33 571,628 棉花 (cf) 1405 18,870 0.29 61,862 中金所 沪深300(if) 1401 2,319.0 0.96 95,373 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)