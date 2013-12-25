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亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 15:46 BJT

中国期市：油脂收创逾两个多月新低，受进口压力和套利资金拖累

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1403     52,360      1.97      213,098 
         黄金(au)     1406     240.90      0.58      175,394 
         螺纹钢 (rb)  1405      3,603     -0.55    1,464,490 
         橡胶 (ru)    1405     18,415      0.19      215,090 
 大商所  豆粕 (m)     1405      3,370      1.02    1,534,090 
         豆油 (y)     1405      6,882     -0.92      861,044 
         焦炭 (j)     1405      1,515     -0.39      221,414 
 郑商所  白糖 (sr)    1405      4,847     -0.33      571,628 
         棉花 (cf)    1405     18,870      0.29       61,862 
 中金所  沪深300(if)  1401    2,319.0      0.96       95,373 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 黄凯)
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