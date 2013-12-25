《焦点》日本央行总裁预期物价涨势将打破“通缩平衡”

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
然而，黑田东彦反击那样的质疑，强调物价实际上扬将渐渐提高通胀预期，激励企业调升薪资和价格。
他表示通胀上升也将推升名义利率，让央行有更大的弹性以降息来因应经济的恶化；而非像当前这样，因利率几近于零，因此无利率工具可用。
“如果许多企业同时调升价格和薪资，会对整个经济体会带来正面的影响，”黑田东彦称。“身为政策制定者，我们必须拟出有胆识的措施，以这样的方式来改变人们的思维定势。”
日本10月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上扬0.9%，连续五个月上升，主因日圆走疲抬高了进口成本。
路透调查的分析师预期周五将公布的数据料显示，11月核心CPI上扬1.1%，增幅触及五年高点。但分析师预期通胀将于明年某个时间触顶，因物价可能失去日圆疲软带来的提振效果。(完) (编译 蔡美珍/朱晓军/张若琪 审校 田建华/王翔琼)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。