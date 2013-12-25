《焦点》日本央行总裁预期物价涨势将打破“通缩平衡”

然而，黑田东彦反击那样的质疑，强调物价实际上扬将渐渐提高通胀预期，激励企业调升薪资和价格。

他表示通胀上升也将推升名义利率，让央行有更大的弹性以降息来因应经济的恶化；而非像当前这样，因利率几近于零，因此无利率工具可用。

“如果许多企业同时调升价格和薪资，会对整个经济体会带来正面的影响，”黑田东彦称。“身为政策制定者，我们必须拟出有胆识的措施，以这样的方式来改变人们的思维定势。”

日本10月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上扬0.9%，连续五个月上升，主因日圆走疲抬高了进口成本。