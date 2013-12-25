《中国四季度信用债评级调整一览表》--12月25日

路透上海12月25日 - 中国信用债市场自上周四以来，有四个主体评级上调，一个主体评级下调。其中上调多与盈利和融资能力提升有关，而上海杨浦2011集合票据发行人之一的上海同捷，因经营和现金流恶化，而使得主体评级遭调降到B,显示部分中小企业当前的基本面仍不乐观。

值得注意的是，根据中证登公司近期发布的回购标准券折扣系数指引办法，未来信用债有无担保，以及评级调整情况，将明显影响债券的质押能力，并料将影响信用债的交易情况，二级市场对评级因素的敏感性将加强。

以下为2013年10月至今，中国债券信息网、中国货币网、上海清算所、上海证券交易所、深圳证券交易所公布的评级调整变化情况，新增内容统计时间段为上周四至本周三。公布时间依据上述网站：

公布时间 发行人 主体评级 债项评级 评级展望 债券简称 担保方式

本次 上次 本次 上次 本次 上次 --------------------------------------------------------------------------------------------- *12月23日 鄂州城投 AA AA- AA AA 稳定 稳定 12鄂州城投债 无担保

*12月23日 上海同捷 B A- AA+ AA+ 负面 负面 11杨浦SMECN1 第三方担保

（联合发行人） （中投保公司） *12月20日 万华实业 AA+ AA AA+ AA 稳定 稳定 09万华MTN1 无担保

*12月20日 江苏裕廊 AA- A+ A-1 A-1 稳定 稳定 13裕廊化工CP001 无担保

化工 *12月20日 浙江手工业 AA AA- A-1 A-1 稳定 正面 13浙手工CP001 无担保

合作社 12月13日 四川恒鼎实业A+ AA- A-1 A-1 稳定 稳定 12川恒鼎CP002 无担保

12月12日 江苏阳光集团AA AA AA AA 稳定 负面 13阳光MTN1 无担保

12月6日 重庆渝富资产AAA AAA AAA AA+ 稳定 稳定 13渝富MTN001 无担保

管理集团 12月5日 浦东2011第一 AA+ AA 11浦东SMECN1 第三方担保

期集合票据 （上海再担保公司） 11月22日 大连融强 AA AA- AA+ AA 稳定 稳定 12融强债 抵押担保

投资公司 （海域使用权） 11月22日 山东微山湖 AA AA AA AA 负面 稳定 13微矿集团债 抵押担保

矿业集团 （土地使用权） 11月19日 宁德国投 AA AA- AA AA 稳定 稳定 10宁德国投债 无担保

11月19日 万达集团 AA AA- A-1 A-1 稳定 正面 13万达CP001 无担保

11月19日 北京粮食 AA+ AA A-1 A-1 稳定 稳定 13京粮CP001 无担保

集团 11月15日 昆明制药 AA- A+ A-1 A-1 稳定 稳定 13昆明制药CP001 无担保

11月15日 南京新百 AA- A+ A-1 A-1 稳定 稳定 13南京新百CP001 无担保

11月11日 如皋交通 AA AA- AA AA- 稳定 稳定 11皋交投债 无担保

投资发展公司 11月11日 自贡高新 AA AA- AA+ AA+ 稳定 稳定 13自贡高新债 抵押担保

投资公司 （土地使用权） 11月5日 中电投宁夏 AA+ AA+ A-1 A-1 稳定 负面 13青铜峡CP001 无担保

青铜峡集团 10月24日 华海药业 AA- AA- A-1 A-1 正面 稳定 13华海药业CP001 无担保

10月24日 张家界经济 AA AA- AA+ AA 稳定 稳定 12张家界经投债 抵押担保

发展投资集团 （土地使用权） 10月22日 万正投资 A+ AA- AA AA 负面 负面 13万正债 第三方担保

集团 （东胜城投） 10月17日 江苏金桥 AA AA- AA+ AA+ 稳定 稳定 13金桥盐化债 第三方担保

盐化集团 （江苏再担保公司） 10月17日 云南祥鹏 AA AA AA AA 负面 稳定 12祥鹏航空债 第三方担保

航空公司 （海航航空控股） 10月8日 山水水泥 AA+ AA AA+ AA 稳定 稳定 11山水MTN1 无担保

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中国信用评级机构可以在银行间债券市场，交易所债券市场和信贷市场，从事金融产品信用评级，借款企业信用评级及担保机构信用评级等业务，发改委，保监会，证监会和人民银行等监管机构，对评级机构的业务范围分别进行认定。

根据中国人民银行2011年的最新披露，目前评级结果可以在信贷市场使用的评级机构有80家，评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构有五家。另外保监会认可的债券评级机构有7家，发改委和证监会在企业债和公司债领域，亦有各自认可的评级机构。

附近期信用市场主要风险事件：

10月22日，上海同捷科技股份有限公司公告，因公司现金流较为紧张，无法按照规定于2013年10月21日，将应付上海杨浦中小企业2011年第一期票据款项存入偿债专户，若无法按时足额偿付，将由中国投资担保公司代偿。

11月12日，受钢贸行业风险暴露，中国投融资担保有限公司发生较大规模代偿款，联合资信将中投保列入信用评级观察名单。

11月19日，中诚信国际将中投保评级展望由正面调整为稳定，有效期为一年。

11月27日，针对中石化东黄输油管道泄露爆炸事件，联合资信发布关注公告。

12月4日，联合资信将安信证券撤出信用评级观察名单，此前10月份，因安信证券大股东将其股权转让，联合资信将其列入观察名单。

12月6日，中诚信公告维持13宁德SMECN11003债项等级，该中小企业集合票据虽然发行人之一股权产生纠纷，但中债信用增进投资公司12月5日公告表示，将按照约定，承担信用增进责任。

12月12日，媒体报导吉林信托给其投资者发布公告，吉信松花江77号山西福裕能源项目收益权集合资金信托计划，因实际借款人山西联盛能源未能及时偿还信托资金，涉及兑付危机。目前山西联盛正向法院申请重整，涉及金融机构借款金额可能高达300亿。

12月25日，深交所对湘鄂情 公司实施临时停牌，因公共媒体的报道可能对其股票及债券的价格产生重大影响。近日媒体报道公司财务数据可能涉嫌造假。此前该公司因评级下调等因素，债券价格曾经从超过100元，跌至80元附近。(完)