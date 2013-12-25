金属期市：沪铜延续涨势，盘中触及四个月高位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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因逢圣诞节和节礼日，伦敦金属交易所(LME)将于周三、周四休市。纽约商品期货交易所(COMEX)将在周三休市。
上海与伦敦铜价今年已经下跌近8%，反映了中国需求放缓趋势。这一趋势使得铜价在2013年下半年大部分时间窄幅波动。
近期中国的流动性问题也令人担忧。中国银行间的钱荒局面周二缓解，因此前中国央行三周来首度通过正常渠道注入资金。但交易商警告称情况仍很严峻。
不过交易商也称，美国的强劲数据应该对铜价有所支撑。
美国11月耐久财订单激增，企业资本财支出计划指标亦录得近一年最大增幅，意味着美国经济力道持续。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/朱晓军；审校 张涛/艾茂林)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。