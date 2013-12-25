金属期市：沪铜延续涨势，盘中触及四个月高位

因逢圣诞节和节礼日，伦敦金属交易所(LME)将于周三、周四休市。纽约商品期货交易所(COMEX)将在周三休市。

上海与伦敦铜价今年已经下跌近8%，反映了中国需求放缓趋势。这一趋势使得铜价在2013年下半年大部分时间窄幅波动。

近期中国的流动性问题也令人担忧。中国银行间的钱荒局面周二缓解，因此前中国央行三周来首度通过正常渠道注入资金。但交易商警告称情况仍很严峻。

不过交易商也称，美国的强劲数据应该对铜价有所支撑。

美国11月耐久财订单激增，企业资本财支出计划指标亦录得近一年最大增幅，意味着美国经济力道持续。 (完)

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