中国债市：IRS整体持稳短端微涨，年末交易动力不足成交淡静

路透上海12月25日 - 中国人民币利率互换(IRS)周三变动不大。市场人士表示，虽然资金价格进一步回落，但受限于七天回购定盘利率 小升，IRS短端也有微幅上行，但交投极为清淡。

“昨天Repo 1Y尾盘在4.97%/4.95%，今天4.99%/4.98%，不过没看到什么成交，基本进入年末节奏了，等着关账，没什么交易动力。”广发银行交易员吴思捷称。

北京一商业银行交易员也表示，今日IRS变动不明显，虽然资金面进一步缓和，但实际七天回购定盘利率较上日回升，带动IRS短端微涨，“周内就看明天逆回购会不会少量发一点了。”

业内人士周三透露，中国人民银行一级交易商今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求。而为应对年末资金困局，中国央行在开展短期流动性调节工具(SLO)救急后，周二时隔两周意外重启七天期逆回购。290亿元人民币的操作量虽然不大，但量存价低亦有支撑机构信心。

数据显示，今日七天回购定盘利率 报5.63%，较上日涨23个基点(bp)。

资金面方面，银行间市场主要回购利率 周三续降，财政存款投放迹象趋于明显，助资金面进一步改善。具体供应方面，目前可跨年期限虽有所增加但总体规模有限，隔夜仍是主流。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 5.3488/5.4450 4.9425/5.0325 4.9692/5.0525 5.0100/5.1000 5.0150/5.2900

上日 5.3875/5.4850 4.9375/5.0259 4.9750/5.0500 4.9825/5.0725 4.9946/5.2721

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变动 -0.0387/-0.0400 +0.0050/+0.0066 -0.0058/+0.0025 +0.0275/+0.0275 +0.0204/+0.0179

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。