中国债市：国开新债受追捧但现券反应平淡，年关将至机构倾向多看少动

路透上海12月25日 - 尽管中国国开行周三招标的五期新债颇受追捧，资金面也持续缓和，但银行间债市现券表现仍相对平淡，收益率整体波动不大，年关将至，机构调整仓位的意愿普遍不强，从而抑制市场交投。

交易员指出，本轮资金紧张的冲击暂告一段落，现券短期也达到一个相对平衡的位置，预计年底前市场难再掀起大的波澜。

“不是特别活跃，就是早上国开发的还比较理想，一级半成交也不错，”华东一银行交易员称。

她并谈到，流动性压力渐缓减轻了现券的抛压，不过距年底已不到一周，机构此时的买入意愿也偏弱，“像我们银行，这时就比较少动了。”

国家开发银行 周三增发的五期固息债(市场戏称“福娃债”)，中标收益率较此前预期多偏低，且需求尚佳。交易员指出，早盘流动性未因存款准备金清算而现波动，资金趋宽提振了机构参与新债投标的热情。

银行间市场主要回购利率 周三续降，财政存款投放迹象趋于明显，助资金面进一步改善。具体供应方面，目前可跨年期限虽有所增加但总体规模有限，隔夜仍是主流。

剩余期限约6.82年的国债130020券 最新报价收益率为4.61%/4.52%，上日为4.60%/4.52%。

五年期国债期货主力合约1403 收报91.792元，涨0.12元，或0.13%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 4.0378 5.5759

上日 4.2068 6.4424

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.2911/4.2400

国债参考率报价 4.1467/4.0933

金融债参考率报价 5.3956/5.3367(完)

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